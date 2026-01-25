Aladağ Kayak Merkezi'nde Ayağı Kırılan Genç Hava Ambulansıyla Konya'ya Sevk Edildi

Konya'nın Aladağ Kayak Merkezi'nde kayan 21 yaşındaki Z.E.T., dengesini kaybedip ayağını kırdı; zor arazi nedeniyle hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 17:48
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:48
Konya, Derbent — Olayın Ayrıntıları

Konya'nın Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi'nde meydana gelen kazada, Z.E.T. (21) ailesiyle birlikte kayak yaparken dengesini kaybederek düştü ve ayağını kırdı.

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgedeki kara ulaşımının güç olması nedeniyle hava ambulansı çağrıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Z.E.T., hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

