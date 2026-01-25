Aladağ Kayak Merkezi'nde Ayağı Kırılan Genç Hava Ambulansıyla Konya'ya Sevk Edildi
Konya, Derbent — Olayın Ayrıntıları
Konya'nın Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi'nde meydana gelen kazada, Z.E.T. (21) ailesiyle birlikte kayak yaparken dengesini kaybederek düştü ve ayağını kırdı.
Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgedeki kara ulaşımının güç olması nedeniyle hava ambulansı çağrıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Z.E.T., hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
