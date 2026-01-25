Akçaabat'ta Direksiyon Başında Kalp Krizi: 89 Yaşındaki Sürücü Öldü

Akçaabat'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren 89 yaşındaki Mustafa Uzun kaza yaptı; Mustafa Uzun yaşamını yitirdi, eşi Asiye Uzun tedavi görüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 18:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 18:07
1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gurbetçi oldukları ve izin için Trabzon'da bulundukları öğrenilen Mustafa Uzun (89) yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, araçta bulunan Mustafa Uzun ile eşi Asiye Uzun'u araçtan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mustafa Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eşi Asiye Uzun'un ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

