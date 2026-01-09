Erciş'te 1 Kiloluk Gümrük Kaçağı Külçe Altın Ele Geçirildi

Van ve Ağrı jandarma ekiplerinin Tekler mevkiinde durdurduğu araçta 1 kilo gümrük kaçağı külçe altın bulundu; B.H. ve S.V. hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:48
Van ve Ağrı jandarma ekiplerinin ortak operasyonu

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 1 kilo gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van ve Ağrı jandarma komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla altın kaçakçılığı suçuna yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Yapılan faaliyette, Erciş ilçesi Tekler mevkii yol kontrol noktasında durdurulan 34 UON *** plakalı araçta yapılan adli arama neticesinde; 1 kilo gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilerek muhafaza altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şüpheli şahıslar olarak belirtilen B.H. (42) ve S.V. (38) hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.

