Erciş'te 1 Kiloluk Gümrük Kaçağı Külçe Altın Ele Geçirildi
Van ve Ağrı jandarma ekiplerinin ortak operasyonu
Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 1 kilo gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van ve Ağrı jandarma komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla altın kaçakçılığı suçuna yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Yapılan faaliyette, Erciş ilçesi Tekler mevkii yol kontrol noktasında durdurulan 34 UON *** plakalı araçta yapılan adli arama neticesinde; 1 kilo gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilerek muhafaza altına alındığı bildirildi.
Açıklamada, şüpheli şahıslar olarak belirtilen B.H. (42) ve S.V. (38) hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.
VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 1 KİLOLUK KÜLTÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ.