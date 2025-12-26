DOLAR
Erciş'te Jandarmadan Operasyon: Ruhsatsız Av Tüfeği ve Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

Erciş'te Karlıyayla Mahallesi'ndeki adli aramada ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 44 fişek ele geçirildi; T.A.'ya 18 bin 508 TL idari yaptırım uygulandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:17
Van Valiliği açıklaması

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda silah ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Erciş ilçesi Karlıyayla Mahallesi mevkiinde adli arama yapıldığı belirtilmiştir.

Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız yarı otomatik yivsiz av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör, 44 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli T.A. hakkında 2521 ve 5729 Sayılı Kanunlara muhalefetten 18 bin 508 TL idari yaptırım uygulanmıştır

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

