Erciş'te Jandarmadan Operasyon: Ruhsatsız Av Tüfeği ve Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

Van Valiliği açıklaması

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda silah ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Erciş ilçesi Karlıyayla Mahallesi mevkiinde adli arama yapıldığı belirtilmiştir.

Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız yarı otomatik yivsiz av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör, 44 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli T.A. hakkında 2521 ve 5729 Sayılı Kanunlara muhalefetten 18 bin 508 TL idari yaptırım uygulanmıştır

