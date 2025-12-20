DOLAR
Erzurum'da 80 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 10-19 Aralık 2025 tarihlerinde yaptığı çalışmalarda hırsızlık ve diğer suçlardan aranan toplam 80 şahsı yakaladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:43

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:43
Erzurum'da 80 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum'da 80 aranan şahıs yakalandı

Emniyetin bir haftalık operasyonunda çok sayıda hükümlü ve şüpheli yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-19 Aralık 2025 tarihleri arasında yürüttükleri çalışmalarda toplam 80 aranan şahsı yakaladı.

Operasyonda Hırsızlık, Dolandırıcılık, Kasten Yaralama, Cinsel Suçlar, Ailenin Korunmasına Muhalefet, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma/Bulundurma ve benzeri suçlardan arama kaydı bulunan kişiler tespit edildi.

Yakalanan şahıslar arasında 10-20 yıl arası 3; 5-10 yıl arası 7; 0-5 yıl arası 43 olmak üzere hapis veya ifadeye yönelik arama kaydı bulunanlar yer aldı. Toplamda 80 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şahıslar hakkında gerekli işlemler tamamlanarak adli mercilere intikal ettirildi.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE ARANAN 80 ŞAHIS YAKALANDI.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE ARANAN 80 ŞAHIS YAKALANDI.

