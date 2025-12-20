Erzurum'da 80 aranan şahıs yakalandı
Emniyetin bir haftalık operasyonunda çok sayıda hükümlü ve şüpheli yakalandı
Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-19 Aralık 2025 tarihleri arasında yürüttükleri çalışmalarda toplam 80 aranan şahsı yakaladı.
Operasyonda Hırsızlık, Dolandırıcılık, Kasten Yaralama, Cinsel Suçlar, Ailenin Korunmasına Muhalefet, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma/Bulundurma ve benzeri suçlardan arama kaydı bulunan kişiler tespit edildi.
Yakalanan şahıslar arasında 10-20 yıl arası 3; 5-10 yıl arası 7; 0-5 yıl arası 43 olmak üzere hapis veya ifadeye yönelik arama kaydı bulunanlar yer aldı. Toplamda 80 kişi hakkında işlem yapıldı.
Şahıslar hakkında gerekli işlemler tamamlanarak adli mercilere intikal ettirildi.
