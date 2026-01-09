Erzurum'da tefeci operasyonunda 1 tutuklama

Erzurum'da KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Operasyon ve gözaltılar

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde kent merkezinde ikamet eden 3 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Olaya ilişkin bir şüphelinin başka suçtan tutuklu olduğu tespit edilirken, diğer iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen deliller

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, senet ve borç sözleşmelerinin de bulunduğu 19 adet suça konu belge ele geçirildi. Ayrıca 44 adet icra dosyalarına konu senet tespit edildi.

Adliyeye sevk ve tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan G.Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

