Erzurum Polisi'nden Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı, 6 Kilo 810 Gram Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

Erzurum polisi, uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Son operasyonda toplamda 6 kilo 810 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; 6 kilo 250 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette 59 kapsül, 560 gram metamfetamin olmak üzere toplamda 6 kilo 810 gram uyuşturucu madde ile birlikte 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek, 74 bin 400 TL ve 100 dolar ele geçirildi.

Operasyon sonucunda; S.G.(51), A.B.(59), B.A.(24), M.A.(45), C.D.(36), A.U.(26) isimli 6 şahıs tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevki ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

