Erzurum Polisi'nden Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı, 6 Kilo 810 Gram Ele Geçirildi

Erzurum'da düzenlenen operasyonda toplam 6 kilo 810 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 6 şüpheli tutuklandı. Operasyon Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:00
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:07
Erzurum Polisi'nden Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı, 6 Kilo 810 Gram Ele Geçirildi

Erzurum Polisi'nden Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı, 6 Kilo 810 Gram Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

Erzurum polisi, uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Son operasyonda toplamda 6 kilo 810 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; 6 kilo 250 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette 59 kapsül, 560 gram metamfetamin olmak üzere toplamda 6 kilo 810 gram uyuşturucu madde ile birlikte 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek, 74 bin 400 TL ve 100 dolar ele geçirildi.

Operasyon sonucunda; S.G.(51), A.B.(59), B.A.(24), M.A.(45), C.D.(36), A.U.(26) isimli 6 şahıs tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevki ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

ERZURUM POLİSİ UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYONLARINDA HIZ KESMİYOR. SON...

ERZURUM POLİSİ UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYONLARINDA HIZ KESMİYOR. SON OPERASYONDA TOPLAMDA 6 KİLO 810 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ, 6 ŞAHIS MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANARAK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLDİ.

ERZURUM POLİSİ UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYONLARINDA HIZ KESMİYOR. SON...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Nilüfer'de İnşaatta Patlama Kontrolden Çıktı
2
Beyoğlu'da Araç Alev Aldı, Yangın Markete Sıçradı
3
Bartın'da 10 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi — 2 Gözaltı
4
Ankara'da Şiddetli Fırtına: Etimesgut'ta Dış Yalıtımlar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü
5
Ağrı’da 5 Aranan Şüpheli Yakalandı, Cezaevine Teslim Edildi
6
Bodrum'da LC Waikiki Depo Yangını: Sokaklar Dumanla Kaplandı
7
Karasu'da mangal alevleri çatıya sıçradı — İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları