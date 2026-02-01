Esenyurt'ta uyuşturucu ihbarı sonrası bıçaklı saldırı, şüpheli mahalleli tarafından dövüldü

Esenyurt'ta bıçaklı saldırı: Şüpheli mahalleli tarafından engellendi

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre uyuşturucu satıcılarını polise şikayet eden esnafın dükkanına gelen bir şüpheli, elinde bıçakla olay çıkarmak istedi. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırı önlendi ve olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta uyuşturucu sattığını öne sürdüğü kişileri polise şikayet eden esnafın işletmesine, şüphelilerin ekibinden olduğu belirtilen bir kişi elinde bıçakla geldi.

Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek müdahale etti. Görüntülerde şahsın işletmeye bıçakla girdiği ve daha sonra mahalle sakinlerinin olaya müdahale ederek şahsı dövdüğü anlar yer alıyor.

Görüntüler ve polis müdahalesi

Bir düzine mahalleli tarafından darp edilen şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılarak gözaltına alındı. Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtları sosyal medyada ve emniyet incelemesinde delil niteliği taşıyor.

