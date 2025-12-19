Eski Milli Basketbolcu Kemal Baksi Balkondan Düşerek Öldü

Eski milli basketbolcu Kemal Baksi balkondan düşerek hayatını kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, eski milli basketbolcu ve iş insanı Kemal Baksi, ikamet ettiği apartmanın 4’üncü kat balkonundan düşerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Donanmacı Mahallesi 1743 Sokak’ta meydana geldi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Baksi, ambulansla İzmir Şehir Hastanesine götürüldü; doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve otopsi

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma yürütüyor. Yetkililer, olayın kesin nedeninin henüz belirlenmediğini bildirirken, ekiplerin intihar şüphesi üzerinde durduğu aktarıldı.

Baksi’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu ölüm haberi, spor camiası ve yakınlarını yasa boğdu.

