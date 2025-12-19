Şeyma Subaşı Hakkında Yakalama Kararı: "Ülkeme Döneceğim"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında Subaşı açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Subaşı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı: "Yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler".

Operasyonlar sürerken, Subaşı'nın dönüşünün ardından daha kapsamlı bir açıklama yapacağı belirtildi.

