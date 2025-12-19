DOLAR
Şeyma Subaşı Hakkında Yakalama Kararı: "Ülkeme Döneceğim"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, yurt dışında olduğunu ve yakında ülkeye döneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 19:09
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında Subaşı açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Subaşı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı: "Yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler".

Operasyonlar sürerken, Subaşı'nın dönüşünün ardından daha kapsamlı bir açıklama yapacağı belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

6
