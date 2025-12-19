Zonguldak'ta Bıçaklı Cinayet: Zanlı Murat Dereli Tutuklandı

Olay, soruşturma ve gözaltı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Dereli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından kasten öldürme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Dereli hakkında tutuklama kararı verildi ve şüpheli cezaevine gönderildi.

Dereli, adliyeye sevk edilirken olay anına ilişkin olarak, "3 kişi bana saldırdı, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim" ifadelerini kullandı.

Olayın gelişimi ve soruşturma bulguları

Kolluk makamlarının yürüttüğü soruşturma kapsamında, taraflar arasında olaydan önce alacak-verecek meselesi bulunduğu, tartışma ve karşılıklı küfürleşme yaşandığı ileri sürüldü. Ayrıca Dereli'nin, Serkan Akdal tarafından aşağılandığını iddia ettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak Valiliği önünde meydana geldi. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dereli'nin bıçak kullandığı, ağır yaralanan Serkan Akdal'ın sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayın ardından kaçan Murat Dereli, Yayla Mahallesi'nde saklandığı ağaçlık alanda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin geçmişi

Edinilen bilgilere göre, Dereli'nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı ve 2012 yılında cezasını tamamlayarak serbest kaldığı belirlendi. Ayrıca Dereli'nin geçmişte Anavatan Partisi'nde Zonguldak Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu ve yakın dönemde farklı bir siyasi parti adına il başkanlığı görevine getirildiğini duyurduğu sosyal medya paylaşımlarının bulunduğu kaydedildi.

