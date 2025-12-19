DOLAR
İnegöl'de Merdiven Boşluğuna Düşen 81 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

İnegöl'de Osmaniye Mahallesi Dere Sokak'ta merdiven boşluğuna düşen Ahmet A. (81), yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı; beyin kanaması tespit edildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 19:11
Osmaniye Mahallesi, saat 17.00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Osmaniye Mahallesi Dere Sokak'ta meydana gelen kazada, Ahmet A. (81) merdivenlerden inerken dengesini kaybederek merdiven boşluğuna kafa üstü düştü.

Sesleri duyan komşular, yaşlı adamı kanlar içinde görünce hemen 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Ahmet A.'yı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tetkiklerde, yaşlı adamda beyin kanaması geçirdiği tespit edildi ve durumunun ciddiyeti nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

