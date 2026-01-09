Eskişehir'de 14 yaşındaki Kevser Akan kayıp

Polis ve aile arama çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir Emek Mahallesi Asri Sokak'ta ikamet eden Kevser Akan (14), dün sabah saat 07.30 sıralarında Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Kuaförlük Okulu'na gitmek üzere evinden ayrıldı. Ailesiyle saat 20.30 kadar iletişimde kaldı ancak akşam eve dönmedi.

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri genç kızın bulunması için arama çalışmalarına başladı. Kevser'in dün bir arkadaşına gönderdiği ve endişe yaratan mesajda şu ifadeler yer aldı: "Ormanda üşüyorum ve açım, burada öleceğim. Annem, babam, polis, sabah anca cesedimi alırlar".

Kayıp kızın annesi Zekiye Akan, "Gün boyunca kızımla iletişim halindeydik. Bana, 'Anne, ben geleceğim' demişti. Arkadaşına, 'Ben dışarıdayım, ormanlıktayım. Üşüyorum ve açım, burada öleceğim. Annem, babam, polis, sabah anca cesedimi alırlar' diye mesaj atmış. Telefonu şu anda çevrimiçi gözüküyormuş. Polisimiz, kızımızın yerini tespit etmeye çalışıyor. Daha önce hiç kaybolmamıştı, bir sorun sıkıntısı da yoktu. Endişeliyiz. Kızımızı gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini rica ediyoruz" dedi.

