Eskişehir'de 14 yaşındaki Kevser Akan kayıp

Eskişehir'de 1 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Kevser Akan, "Ormanda üşüyorum ve açım, burada öleceğim" mesajı attı. Polis ve ailesi arama yapıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:51
Eskişehir'de 14 yaşındaki Kevser Akan kayıp

Eskişehir'de 14 yaşındaki Kevser Akan kayıp

Polis ve aile arama çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir Emek Mahallesi Asri Sokak'ta ikamet eden Kevser Akan (14), dün sabah saat 07.30 sıralarında Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Kuaförlük Okulu'na gitmek üzere evinden ayrıldı. Ailesiyle saat 20.30 kadar iletişimde kaldı ancak akşam eve dönmedi.

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri genç kızın bulunması için arama çalışmalarına başladı. Kevser'in dün bir arkadaşına gönderdiği ve endişe yaratan mesajda şu ifadeler yer aldı: "Ormanda üşüyorum ve açım, burada öleceğim. Annem, babam, polis, sabah anca cesedimi alırlar".

Kayıp kızın annesi Zekiye Akan, "Gün boyunca kızımla iletişim halindeydik. Bana, 'Anne, ben geleceğim' demişti. Arkadaşına, 'Ben dışarıdayım, ormanlıktayım. Üşüyorum ve açım, burada öleceğim. Annem, babam, polis, sabah anca cesedimi alırlar' diye mesaj atmış. Telefonu şu anda çevrimiçi gözüküyormuş. Polisimiz, kızımızın yerini tespit etmeye çalışıyor. Daha önce hiç kaybolmamıştı, bir sorun sıkıntısı da yoktu. Endişeliyiz. Kızımızı gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini rica ediyoruz" dedi.

ESKİŞEHİR'DE 1 GÜNDÜR KAYIP OLAN 14 YAŞINDAKİ KEVSER AKAN'IN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR....

ESKİŞEHİR'DE 1 GÜNDÜR KAYIP OLAN 14 YAŞINDAKİ KEVSER AKAN'IN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR. KAYIP KIZIN DÜN BİR ARKADAŞINA, "ORMANDA ÜŞÜYORUM VE AÇIM, BURADA ÖLECEĞİM. ANNEM, BABAM, POLİS, SABAH ANCA CESEDİMİ ALIRLAR" ŞEKLİNDE MESAJ ATTIĞI ÖĞRENİLDİ.

ESKİŞEHİR'DE 1 GÜNDÜR KAYIP OLAN 14 YAŞINDAKİ KEVSER AKAN'IN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR....

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla 112: 2025'te 1 milyon 360 bin 165 çağrı
2
Dr. Yusuf Yeşilmen, Mardin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Oldu
3
Sapanca Otoparkında Drift: A.S.'ye 58 bin 217 TL Ceza, Ehliyetine 2 Ay El Konuldu
4
Çorum Başsavcısı Bektaş: Hazırlık Evrakında %10 Azalma, %110 Evrak Temizleme Rekoru
5
Çorum'da Polis Denetiminde 6 Kişi Yakalandı
6
Antalya'da Karavanda Ölü Bulundu: 67 Yaşındaki Abdurrahman Coşkun Kurtaran
7
Konya'da Tır Ağaçları Ezerek Karşı Şeride Geçti: Sürücü Ağır Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları