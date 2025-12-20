Eskişehir'de 87 yaşındaki bastonlu adama çarpan sürücü kaçtı

Eskişehir'de dün akşam meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde plakası öğrenilemeyen bir otomobil, karşıya geçmeye çalışan Y.S. (87) isimli bastonlu adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yerden kalkamazken, otomobil sürücüsü bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralı Y.S., yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde bulunan 3 ayaklı bastonu da ambulansa konuldu.

Soruşturma ve ulaşım zorluğu

Kaçan otomobil sürücüsünün tespit edilip yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan, akşam trafiğinin yoğun olması nedeniyle ambulansın hem olay yerine ulaşımında hem de hastaneye sevk sırasında zorluk yaşandığı gözlemlendi.

PLAKASI ÖĞRENİLEMEYEN BİR OTOMOBİL, YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN Y.S. (87) İSİMLİ YAŞLI ADAMA ÇARPTI.