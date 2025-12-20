DOLAR
Eskişehir'de 87 Yaşındaki Bastonlu Adama Çarpan Sürücü Kaçtı

Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda 87 yaşındaki Y.S.'ye çarpıp kaçan sürücünün bulunması için polis çalışma başlattı; yaralı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:45
Eskişehir'de dün akşam meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde plakası öğrenilemeyen bir otomobil, karşıya geçmeye çalışan Y.S. (87) isimli bastonlu adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yerden kalkamazken, otomobil sürücüsü bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralı Y.S., yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde bulunan 3 ayaklı bastonu da ambulansa konuldu.

Soruşturma ve ulaşım zorluğu

Kaçan otomobil sürücüsünün tespit edilip yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan, akşam trafiğinin yoğun olması nedeniyle ambulansın hem olay yerine ulaşımında hem de hastaneye sevk sırasında zorluk yaşandığı gözlemlendi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

