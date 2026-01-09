Eskişehir'de Araç Hırsızı B.G. Yakalandı

Eskişehir'de 16 Aralık-4 Ocak arasında 4 araçtan hırsızlık yapan B.G., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:29
Asayiş ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesi sonucu şüpheli tespit edildi

Eskişehir'de farklı tarihlerde gerçekleşen araç hırsızlıklarıyla ilgili yürütülen çalışma sonucunda zanlı yakalandı. Olaylar, 16 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında meydana geldi.

Olayların bildirilmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kapsamlı bir araştırma başlattı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda şüpheli olarak B.G. tespit edildi ve yakalandı.

Soruşturma kapsamında zanlının farklı tarihlerde ve farklı araçlardan çok sayıda eşya çaldığı belirlendi. Çalındığı bildirilen malzemeler arasında erkek montu, şarj cihazı, para, ses sistemi, bluetooth hoparlör ve deri kadın şapkası yer aldı.

Adli makamlara sevk edilen zanlının tutuklandığı kaydedildi.

