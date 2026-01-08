Eskişehir'de Bunalıma Giren Genç Evinde Yangın Çıkardı

Eskişehir'de E.U. (26), bunalıma girerek evinde yangın çıkardı. İtfaiye yangını söndürdü, dumandan etkilenen yok; polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 20:03
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:03
Olayın Detayları

Eskişehir'in Emek Mahallesi Karaosmanoğulları Sokak adresinde saat 18.30 sıralarında, sokak üzerindeki 11 numaralı apartmanın 3'üncü katında oturan E.U. (26) adlı şahsın evinde yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polise, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Camlarından dumanlar çıkan evdeki küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Olay mahallede kısa süreli paniğe yol açarken, yangının maddi hasarla atlatıldığı ve dumandan etkilenen kimsenin olmadığı bildirildi. Şüpheli E.U.'nun olay sırasında "Deodorant patladı" dediği iddia edildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

