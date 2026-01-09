Eskişehir'de Metruk Evde Yangın: Muhtar Adem Karaman'dan Yıkım Tepkisi

Eskişehir Gündoğdu Mahallesi'nde metruk evde çıkan yangın söndürüldü. Muhtar Adem Karaman, riskli yapıların yıkılmamasına tepki gösterdi, yetkililerden müdahale istedi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:36
Gündoğdu Mahallesi'ndeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü; muhtar yetkililere çağrı yaptı

Eskişehir’de metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, dün akşam saatlerine doğru Gündoğdu Mahallesi Mihalıççık Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, metruk evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevreye yayılan dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin çatısından yükselen alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

O anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Adem Karaman, çevrede çok sayıda riskli metruk yapının bulunduğunu ve benzer olayların sıkça yaşandığını belirtti. Karaman, ilgili kurumlarla görüşmelerine rağmen çözüm üretilmediğini vurgulayarak görüntü kaydı sırasında isyan etti:

"İtfaiyecilerimiz canla, başla çalışıyorlar. Allah onlara kolaylık versin. Aslında buraların yıkılıp, tertemiz olması gerekiyordu ama defalarca bildirmemize rağmen dikkate alan olmadı. Burada her türlü kötü iş dönüyor. Hangi çağda, nerede yaşıyoruz? Gündoğdu Mahallesi Muhtarı olarak yetkililere bir kere daha sesleniyorum, Eskişehir’e yakışmayan şu pis görüntüleri gelin buralardan kaldırın. Bu kış gününde, yağışta, soğukta insanlar burada seferber oluyorlar. Buralarda oturan kimse yok. Kaç tane polis, itfaiye arabası burada. Yazık değil mi? Niye bu kadar masraf olsun?"

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

