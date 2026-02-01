Eskişehir'de Motosikletlinin Kıl Payı Kurtuluşu Kask Kamerasına Yansıdı

Eskişehir'de motosiklet sürücüsünün kıl payı kurtuluşu

O anlar kask kamerasında

Eskişehir'de cadde üzerinde ilerlerken önüne aniden çıkan araca çarpışmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsünün yaşadığı panik anları kask kamerasına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen ve yeşil ışıkta geçen Yavuz Ergin idaresindeki 26 AHP 963 plakalı motosikletin önüne bir anda karşı yönden gelen ve Ulusal Sokaka dönmek isteyen 26 AJD 094 plakalı sedan otomobil kırdı.

Önünde aracı gören genç motosiklet sürücüsü, anlık refleksle yolun sağına yönelerek araca çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Yaşanan panik anları ve kaçış anı, sürücünün kask kamerasına net olarak yansıdı.

Olayın ardından otomobil sürücüsü, durup özür dilemek yerine özür dahi dilemeden yoluna devam etti.

