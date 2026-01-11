Fatih'te silahlı tehdit ve gasp: 2 şüpheli yakalandı

Fatih'te 5 Ocak'ta gerçekleşen silahlı tehdit ve gasp olayında 2 şüpheli Sultangazi'de yakalandı; olayın alacak-verecek meselesi olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:23
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:23
Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı tespit edildi

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir ikamette yaşanan silahlı tehdit ve gasp olayına ilişkin polis ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Mimar Hayrettin Mahallesinde 5 Ocak günü saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Ş.Ç. (73) cep telefonu üzerinden tehdit edilerek kendisinden para talep edildi.

Adreste bulunan Ş.E. (67), şüphelilere parayı getirmemesi üzerine ikamete gelen silahlı şahıslar tarafından darp edildi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yürütülen çalışmalarda, şüpheliler F.A. (28) ve B.E. (19), Sultangazi ilçesinde bir ikamette yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 5 adet fişek ve 1 gram esrar ele geçirildi.

Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi. Şüpheliler; 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'gasp', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

