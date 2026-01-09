Gaziantep’te 4 ruhsatsız tüfek ve 216 gr metamfetamin ele geçirildi — 4 gözaltı

Gaziantep’te polis operasyonunda 4 adet ruhsatsız tüfek ve 216 gram metamfetamin ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:37
Gaziantep’te 4 ruhsatsız tüfek ve 216 gr metamfetamin ele geçirildi — 4 gözaltı

Gaziantep’te 4 ruhsatsız tüfek ve 216 gr metamfetamin ele geçirildi

Polis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep’te polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 4 adet ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmada şüphelileri tespit etti. Şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 216 gram metamfetamin ile 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP'TE 4 ADET RUHSATSIZ İLE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ: 4 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE 4 ADET RUHSATSIZ İLE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ: 4 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE 4 ADET RUHSATSIZ İLE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ: 4 GÖZALTI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Merkezli MİT Destekli DEAŞ Operasyonu: 17 Gözaltı, 9 Tutuklama
2
Kastamonu Seydiler'de Düğün Kavgası: İki Kardeşe 15'er, Dayıya 25 Yıl Hapis
3
Elbistan-Çoğulhan’da İşçi Servisi Kaygan Zeminde Devrildi: 23 İşçi Yaralanmadı
4
Sapanca'da Alacak-Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Muhtar Göğsünden Vuruldu
5
Aksaray'da Uçan Çatı Can Aldı: Restoran Sahibi Meral Tezer Hayatını Kaybetti
6
Gediz'te Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi, Binalarda Hasar Oluştu
7
Diyarbakır'da UMKE ve jandarma 1,5 Kilometrelik Karda Yürüyerek Hastaya Ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları