Gaziantep’te 4 ruhsatsız tüfek ve 216 gr metamfetamin ele geçirildi — 4 gözaltı

Gaziantep’te 4 ruhsatsız tüfek ve 216 gr metamfetamin ele geçirildi

Polis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep’te polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 4 adet ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmada şüphelileri tespit etti. Şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 216 gram metamfetamin ile 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP'TE 4 ADET RUHSATSIZ İLE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ: 4 GÖZALTI