Gaziantep'te Adliye Önünde Eşini Öldüresiye Darp Eden Koca Tutuklandı

Olayın Detayları

Gaziantep’te boşanma talebinden ve şikayetinden vazgeçmeyen karısını adliye önünde ağır şekilde darp eden koca, adli süreç sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi Gaziantep Adliyesi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, 3 çocuk annesi Nazlı Y. (26), 9 yıldır evli olduğu kocası Feyzullah Y.'den şiddet gördüğü ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanmak için başvuruda bulundu ve hakkında şikayette bulundu.

Saldırı ve Yaralanma

Durumu öğrenen eşinin, şikayetinden vazgeçmesi için zorla adliyeye götürdüğü ileri sürüldü. Adliye yakınlarında öldüresiye darp edilen Nazlı Y.'nin yüzü ve gözü kanlar içinde kaldı; çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı.

Yaralı kadın, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kafa travması, burnunda kırık ve gözlerinde ciddi hasar tespit edildi. Talihsiz kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Yasal Süreç

Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Feyzullah Y., emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber kaynağı: SVY-

Boşanmak isteyen karısını öldüresiye darp eden koca tutuklandı