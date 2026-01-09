Gaziosmanpaşa'da firar eden hükümlü Mustafa Ş. husumetlisini öldürdü

Gaziosmanpaşa'da firar eden Mustafa Ş. (25), çalıntı araçla düzenlenen saldırıda Ömer Şirin'i öldürdü; hakkında 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:17
Olay

Olay, 7 Ocak tarihinde saat 23.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 611. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde bekleyen Ömer Şirin (25), bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis incelemesinde, saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu öne sürüldü.

Soruşturma ve firari şüpheli

Yapılan araştırmalarda, olayın şüphelisi Mustafa Ş.'nin 30 ayrı dosyadan kaydı bulunduğu ve hakkında 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. 25 yaşındaki Mustafa Ş.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin babasının polisi arayarak oğlunun cinayet işlediğini duyduğunu ve kendisinin de tehditler aldığını bildirdiği iddia edildi.

Mahalle sakinlerinin ifadeleri

Galip Şahin: "Halam var burada, hastamız var. Biz oradaydık bilmiyorduk. Sonra geldim her şey dağılmış. Görmedim."

Bir başka mahalle sakini: "Burada vurmuşlar, öldürmüşler. Ben böyle duydum. Ben yoktum, uyuyordum. Diğer tarafta bir şey bilemiyorum."

Musa Yetim: "Sima olarak bir iki sefer görmüşümdür, bizim yeğenin kayınçosu oluyor. Olayı duymadım, kalktığım zaman polisler vardı."

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

