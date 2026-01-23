Gazipaşa'da Mahalle Konağında Yangın: İtfaiye Kısa Sürede Söndürdü

Zeytinada Mahallesi'ndeki mahalle konağında saat 19.30'da başlayan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 20:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 20:08
Gazipaşa'da Mahalle Konağında Yangın: İtfaiye Kısa Sürede Söndürdü

Gazipaşa'da mahalle konağında yangın korkuttu

Olay ve müdahale

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Zeytinada Mahallesi'nde bulunan mahalle konağında saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

