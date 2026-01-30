Gebze'de güpegündüz hırsızlık: 5 güneş paneli çalındı

Gebze'de fırtına sonrası indirilen 8 panelden 5'i, 28 Ocak saat 10.00'da iki kadın tarafından 'çekçek'le çalındı; zarar yaklaşık 75 bin TL.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:46
Köşklü Çeşme Mahallesi, 28 Ocak — Güvenlik kamerası kaydetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, fırtına nedeniyle çatısından sökülüp bina önüne bırakılan 8 güneş panelinden 5'i, iki kadın tarafından götürüldü.

Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi 553. Sokak’taki bir binada meydana geldi. Fırtınada çatıda bulunan panellerin risk oluşturması üzerine vinç yardımıyla indirildiği ve geçici olarak bina önünde bırakıldığı belirtildi.

Bina sakinlerinden Zeki Usta, konuşmasında şu ifadeyi kullandı: "Tehlike oluşturmasın diye evin önünde bırakmıştık".

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 28 Ocak günü saat 10.00 sıralarında olay yerine gelen iki kadının panelleri "çekçek" diye tabir edilen el arabasına yükleyip götürdüğünü tespit etti.

Usta, kamera kayıtlarını izlediklerini ve durumu polise bildirdiklerini anlatarak, "28 Ocak tarihinde saat 10.00 sıralarında paneller buradan çalınmış. Evimizin kamerasından çekçeklerin üzerine koyarak götüren iki kişiyi tespit ettik. Bunun üzerine polisi aradık, ekipler geldi ve gerekli incelemeleri yaptı. Daha sonra Beylikbağı Karakolu’na giderek ifademizi verdik. Her biri yaklaşık 15 bin lira değerinde olan 5 panel çalındı. Toplamda yaklaşık 75 bin TL zararım var. Bunların bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları