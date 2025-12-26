DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Gebze'de Yılbaşı Öncesi Operasyon: 2 bin 61 Tabanca Fişeği Ele Geçirildi

Gebze'de düzenlenen operasyonda bir işyerinde 2 ruhsatsız tabanca, makineli tabanca, otomatik pompalı tüfek, 2 bin 61 tabanca fişeği ve 48 kartuş ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:02
Gebze'de Yılbaşı Öncesi Operasyon: 2 bin 61 Tabanca Fişeği Ele Geçirildi

Gebze'de Yılbaşı Öncesi Operasyon: Mühimmat Baskını

Operasyon Detayları

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, silah kaçakçılığını önlemeye yönelik bir operasyon düzenlendi.

Yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen aramada, bir şüpheliye ait işyerinde 2 ruhsatsız tabanca, makineli tabanca, otomatik pompalı tüfek, 5 tabanca şarjörü, 2 bin 61 tabanca fişeği ve 48 kartuş ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE BİR ŞÜPHELİNİN İŞYERİNDE YAPILAN OPERASYONDA 2 BİN 61 TABANCA FİŞEĞİ...

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE BİR ŞÜPHELİNİN İŞYERİNDE YAPILAN OPERASYONDA 2 BİN 61 TABANCA FİŞEĞİ VE 48 KARTUŞ ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Takla Atan Otomobilden Emniyet Kemerine Rağmen Sağ Çıkma
2
Sivas'ta Atölye Camisi'nden 40 bin TL çalan zanlı tutuklandı
3
Diyarbakır: Dicle Üniversitesi'nde Çatıya Çıkan Şahıs İkna Edilerek İndirildi
4
Gebze'de Yılbaşı Öncesi Operasyon: 2 bin 61 Tabanca Fişeği Ele Geçirildi
5
Diyarbakır’daki Düğün Kavgasında Damat Yerdekine Siper Oldu
6
Samsun'da Yapay Zekâ Dolandırıcılığı: Karı-Koca 1,5 Milyon TL Mağdur
7
Muğla Menteşe'de 72 Yaşındaki Duran Orhan Kayalıklardan Düştü — Ayağı Kırıldı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı