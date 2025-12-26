Gebze'de Yılbaşı Öncesi Operasyon: 2 bin 61 Tabanca Fişeği Ele Geçirildi

Gebze'de Yılbaşı Öncesi Operasyon: Mühimmat Baskını
Operasyon Detayları
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, silah kaçakçılığını önlemeye yönelik bir operasyon düzenlendi.
Yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen aramada, bir şüpheliye ait işyerinde 2 ruhsatsız tabanca, makineli tabanca, otomatik pompalı tüfek, 5 tabanca şarjörü, 2 bin 61 tabanca fişeği ve 48 kartuş ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
