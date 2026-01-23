Gercüş’te Kar Engelini Küreklerle Aştılar — Diyaliz Hastaları Hastaneye Ulaştırıldı

Gercüş'te yoğun kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan iki diyaliz hastası, İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri tarafından kürek ve iş makineleriyle hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:36
Gercüş’te kar ve buzlanma mahsur bıraktı: Diyaliz hastalarına kürekle ulaşıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde gece boyunca etkili olan kar yağışı ve buzlanma, merkezde hayatı durma noktasına getirdi. Yoğun kar nedeniyle köy yollarının kapanması sonucu düzenli diyaliz tedavisi görmesi gereken iki hasta evlerinde mahsur kaldı.

Ekiplerin müdahalesi ve yol açma çalışmaları

Durumun bildirilmesi üzerine Gercüş İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri hızla harekete geçti. İş makineleri ile birlikte yoğun uğraşlar ve kürek çalışması sonucu hastaların bulunduğu evlere ulaşan ekipler, yolları ulaşıma açtı. Açılan yol sayesinde ekipler tarafından güvenli bir şekilde alınan hastalar, hızlıca sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Hastalar hastaneye ulaştırıldı, sağlık durumları iyi

Süleyman Gökçe ve Mehmet Erpolat, ekiplerin özverili çalışmasıyla Gercüş Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavi altına alındı. Tedavi süreçleri aksatılmadan hastaneye ulaşan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gökçe ve Erpolat, ekiplere teşekkür ederek, "Kar nedeniyle yollarımız kapanmıştı, hastaneye nasıl gideceğimizi kara kara düşünüyorduk. İlçe Özel İdare ekiplerimiz sağ olsunlar, gece gündüz demeden çalışıp yolumuzu açtılar ve bizi hastaneye yetiştirdiler. Allah onlardan razı olsun, devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Gercüş İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri, kar yağışının devam ettiği bölgede yol açma çalışmalarına ve acil durumdaki vatandaşların yardımına 24 saat esasıyla devam ediyor.

