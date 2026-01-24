Gökçeada'da Suç Oranları %35-40 Azaldı

Gökçeada'da yürütülen kararlı ve koordineli çalışmalar sonucunda suç oranları yaklaşık %35-40 geriledi; Kaymakam Osman Acar tedbirlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 09:47
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nda, yürütülen koordineli çalışmaların sonucunda suç oranlarında ciddi bir düşüş sağlandığı bildirildi.

Toplantı ve değerlendirme

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin mevcut güvenlik durumu kapsamlı biçimde ele alındı. Toplantıda alınan ve planlanan tedbirler detaylı şekilde değerlendirildi.

Elde edilen sonuçlar

Kaymakam Osman Acar, göreve geldikleri günden bu yana yürütülen kararlı ve koordineli çalışmalar sayesinde Gökçeada’da suç oranlarında yaklaşık yüzde 35-40 oranında bir düşüş sağlandığını belirtti. Bu başarının, başta emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri olmak üzere tüm kurumların uyumlu çalışmasının bir sonucu olduğunun altını çizdi.

Gelecek tedbirler

Kaymakam Acar, tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Tedbirlerimizi daha da sıkılaştırarak Gökçeadamızı Türkiye’nin en huzurlu ve güvenli ilçelerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımız, eksiksiz bir koordinasyon ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle adamızın huzur ve güvenliğini temin etmeye devam edecektir".

Toplantının sonunda Kaymakam Acar, ilçe kaymakamlığı olarak tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini belirterek, Gökçeada’nın daha müreffeh, daha yaşanabilir, güvenli ve huzurlu bir ilçe haline dönüşmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

