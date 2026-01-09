Hakkari'de Çığ Çanaklı Tünelini Kapattı: Çok Sayıda Araç Mahsur
Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı
Hakkari'nin Çanaklı köyü Tünel mevkii'nde akşam saatlerinde meydana gelen çığ nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı.
Bölgede seyir halinde bulunan çok sayıda araç çığın etkisiyle yolda mahsur kaldı. Devam eden yoğun kar yağışı ve dondurucu hava şartları, yolda kalan vatandaşların zorluklarını artırdı.
Karayolları ekipleri olayın ardından bölgeye sevk edildi; ekiplerin yolu açmak ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiği uyarısında bulunarak sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.
