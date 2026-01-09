Hakkari'de Çığ Çanaklı Tünelini Kapattı: Çok Sayıda Araç Mahsur

Hakkari'nin Çanaklı köyü Tünel mevkiinde düşen çığ yolun kapanmasına neden oldu; Karayolları ekipleri mahsur kalan araçlara ulaşmak için bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:11
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:11
Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı

Hakkari'nin Çanaklı köyü Tünel mevkii'nde akşam saatlerinde meydana gelen çığ nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı.

Bölgede seyir halinde bulunan çok sayıda araç çığın etkisiyle yolda mahsur kaldı. Devam eden yoğun kar yağışı ve dondurucu hava şartları, yolda kalan vatandaşların zorluklarını artırdı.

Karayolları ekipleri olayın ardından bölgeye sevk edildi; ekiplerin yolu açmak ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiği uyarısında bulunarak sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

