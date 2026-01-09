Hakkari'de Çığ Çanaklı Tünelini Kapattı: Çok Sayıda Araç Mahsur

Hakkari'nin Çanaklı köyü Tünel mevkiinde düşen çığ yolun kapanmasına neden oldu; Karayolları ekipleri mahsur kalan araçlara ulaşmak için bölgeye sevk edildi.