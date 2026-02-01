Haliç Köprüsü'nde Yanan Otomobili Su Tankeri Söndürdü

Haliç Köprüsü'nde motor bölümü alev alan otomobili yoldan geçen su tankeri söndürdü; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 02:29
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 02:33
Haliç Köprüsü, Ankara istikameti üzerinde saat 00.00 sıralarında seyir halindeyken motor bölümünden çıkan yangın, yoldan geçen bir su tankeri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay ve ilk müdahale

Sürücü, motor kısmındaki alevleri fark ederek aracını emniyet şeridine çekti ve ekipleri bilgilendirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri gelene kadar, yakınlardaki bir su tankeri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Sonrasında yaşananlar

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri aracın üzerinde soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu; yangında büyük hasar gören araç daha sonra bir çekici ile kaldırıldı ve çalışmalar tamamlandıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

