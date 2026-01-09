Hatay'da 17 Yaşındaki Eylül'ü Vuran 19 Yaşındaki Abla Hastaneye Sevk Edildi

Hatay'da 17 yaşındaki Eylül'ü vuran abla akıl sağlığı tespiti için hastaneye sevk edildi

Olayda 3 kişi tutuklandı, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah tavuk kümesinde bulundu

Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde 6 Ocak günü meydana gelen olayda; ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerde 17 yaşındaki Eylül M., baş kısmından yaralı halde bulunmuş ve hayati tehlike taşıyacak şekilde hastanede tedavi altına alınmıştı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Eylül'ü vuran şüphelinin ablası E.M. olduğu belirlenirken; şahsa silah temin edenlerin S.Y., D.S. ve M.Ç. olduğu tespit edildi.

Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir tavuk kümesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Kardeşini silahla yaralayan 19 yaşındaki abla E.M. hakkında ise akıl sağlığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırılmasına karar verildi.

