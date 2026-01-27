Hatay’da 34 Yıl 2 Ay Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, 7 ayrı suçtan hükümlü ve hakkında 34 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T.'yi Antakya Akevler Mahallesi'nde 26 Ocak 2026'da yakaladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 09:08
Hatay’da 34 Yıl 2 Ay Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay’da 34 Yıl 2 Ay Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

Jandarma operasyonuyla gözaltı ve tutuklama

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 34 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. isimli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 26 Ocak 2026 tarihinde Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde yapılan çalışma sonucunda H.T. gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.T., Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili işlemlerin tamamlandığı bildirildi.

HATAY’DA 34 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

HATAY’DA 34 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da İtfaiye, Zincire Sıkışan Köpeğin Patisini Kurtardı
2
Küçükçekmece'de U15 Maçında Kavga: Recai Şaz'ın Kolu Kırıldı
3
Eflani Çukurgelik'te Muhtarın İki Katlı Evi Kül Oldu
4
Atlas Çağlayan’ın Ailesine Tehdit: 5 Şüpheli Tutuklandı, 1 Gözaltında
5
Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davası bugün başlıyor
6
Hatay’da 34 Yıl 2 Ay Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı
7
Arnavutköy'de Ön Kaldıran Motosiklet Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları