Hatay’da 34 Yıl 2 Ay Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı
Jandarma operasyonuyla gözaltı ve tutuklama
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 34 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. isimli şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 26 Ocak 2026 tarihinde Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde yapılan çalışma sonucunda H.T. gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.T., Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili işlemlerin tamamlandığı bildirildi.
