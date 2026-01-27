İzmir'de Trafik Tartışması Kamerada: Döner Bıçağıyla Kovalama

Olayın ayrıntıları ve uygulanan cezalar

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşanan trafikte tartışma, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre, trafikte tartışma yaşayan sürücülerden İ.K. (29), aracından aldığı demir sopa ile diğer sürücünün ayaklarına vurarak darbetti.

Daha sonra aynı şahıs, bagajından çıkardığı döner bıçağı ile diğer sürücüyü bir kasap dükkanına kadar kovaladı. Araç içinde bulunan ve saldırganın yakını olduğu değerlendirilen bir kadının sakinleştirme çabaları sonuç vermedi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, söz konusu aracın plakası 35 FA 0333 ve sürücüsünün İ.K. olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen şahsın, görüntülerdeki trafik ihlallerini kendisinin gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

İ.K. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak gibi toplam yedi ayrı maddeden 35.919 TL idari para cezası uygulandı.

Ceza puanının dolması nedeniyle şahsın sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alındı ve araç trafikten men edildi. Ayrıca gözaltına alınan şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

