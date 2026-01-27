Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 15 kilo bonzai üretilebilecek hammadde ele geçirildi, 10 gözaltı

Sakarya'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 15 kilogram bonzai üretimine dönüşebilecek hammadde ile birlikte 10 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:09
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, 3 ilçede belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Bazı şüpheliler, uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı.

Aramalarda ele geçirilenler arasında; 18,50 gram sentetik uyuşturucu, 6,50 gram skunk, 3,75 gram metamfetamin, 2 sentetik ecza ile yaklaşık 15 kilogram bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 5,95 gram hammadde (A-M 2201) yer aldı.

Ayrıca adreslerde hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan 3 kap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltılar ve kesinleşmiş cezalar

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden dördünün "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Bu şüphelilerden birinin 2 yıl 7 ay, birinin 2 yıl 1 ay, diğer iki kişinin ise 1 yıl 8'er ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

