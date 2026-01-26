Hatay'da 7 aylık Ece bebeğin yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasında

Hatay'da 7 aylık Ece bebeğin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın Hassa ilçesinde 25 Ocak gecesi meydana gelen kazada, bir otomobilin aydınlatma direğine çarpıp takla atması sonucu 7 aylık Ece Ü. hayatını kaybetti.

Kaza ve müdahale

Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Aktepe Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen Ö.Ü. idaresindeki 31 BAE 894 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Ters dönen araçta sürücü, eşi ve bebek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çalışmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen 7 aylık Ece Ü., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve annenin tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Görüntülerde kazanın anısı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin aydınlatma direğine çarpıp takla attığı ve ters dönerek durduğu anlar yer alıyor.

Olay, 25 Ocak tarihinde gece saatlerinde gerçekleşti; yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

HATAY’DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBEDEN 7 AYLIK BEBEĞİN CAN VERDİĞİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.