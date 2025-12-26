DOLAR
Hatay'da Elektrik Kabloları 'Havai Fişek' Gibi Patladı, Mahalleli Tedirgin

Antakya'nın Küçükdalyan Mahallesi'nde elektrik kablolarının 'havai fişek' gibi patlamaları son bir ayda arttı; itfaiye ve ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:22
Hatay'da Elektrik Kabloları 'Havai Fişek' Gibi Patladı, Mahalleli Tedirgin

Hatay'da elektrik kabloları 'havai fişek' gibi patladı

Antakya Küçükdalyan'da tekrar eden patlamalar mahalleliyi endişelendiriyor

Hatay’ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’nde elektrik kablolarının havai fişek gibi patlama anları kameraya yansıdı.

Kış aylarında ısınmada elektrik kullanımının artmasıyla birlikte son bir ayda sık sık yaşanan ark ve patlamalar, kıvılcımların adeta bomba gibi saçılmasına neden oldu.

Olayın hemen ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, elektrik dağıtım şirketi personeli kablolarda yenileme çalışması yaptı. Kısa süre elektriksiz kalan mahalle, onarımın ardından yeniden aydınlandı.

Küçükdalyan Mahallesi Muhtarı Ali Gazaloğlu yaşananlara ilişkin şunları söyledi: "Küçükdalyan Mahallesi’nde son bir ayda günlük patlamalar oluyor ve kablolar düşüyor. Patlamalar sonrasında elektrikler kesiliyor ve kablolar yanıyor. Ekipler hepsine müdahale ediyor. Patlamalarda kıvılcım adeta havai fişekler gibi saçıyor. Geçen günlerde okulumuzun önündeki elektrik direği, öğrencilerin çıkışına 30 dakika kala bir kıvılcım çıktı ve patlamalar oldu. Patlama çok şiddetli bomba gibi patlıyor"

Mahalle sakinleri, son bir ayda meydana gelen tekrarlayan patlamalar nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti.

VATANDAŞLAR, SON BİR AYDA DEFALARCA ELEKTRİK KABLOLARINDA PATLAMALAR YAŞANDIĞINI İFADE ETTİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

