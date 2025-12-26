DOLAR
Hakkari'de Uçurum Kazası: Zap Suyu'na Düşen Otomobilden Yaralı Kurtulan Genç Kız Öldü

Hakkari'de Seyirtepe'de 300 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden ağır yaralı çıkarılan Suden Ezgi Değirmenci, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:00
Kaza ve kurtarma çalışmaları

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Hakkari-Van kara yolunun kent girişinde bulunan Seyirtepe mevkiinde meydana geldi.

Suden Ezgi Değirmenci yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanıp Zap Suyu'na düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Suden Ezgi Değirmenci, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Değirmenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

Hakkari'de Uçurum Kazası: Zap Suyu'na Düşen Otomobilden Yaralı Kurtulan Genç Kız Öldü
