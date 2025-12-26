Hakkari'de Uçurum Kazası: Zap Suyu'na Düşen Otomobilden Yaralı Kurtulan Genç Kız Öldü

Kaza ve kurtarma çalışmaları

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Hakkari-Van kara yolunun kent girişinde bulunan Seyirtepe mevkiinde meydana geldi.

Suden Ezgi Değirmenci yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanıp Zap Suyu'na düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Suden Ezgi Değirmenci, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Değirmenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SUDEN EZGİ DEĞİRMENCİ