Sivas'ta ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Olay ve gözaltı

Sivas'ta gece saatlerinde çıkan tartışma sonucu Cihan Doğruyol (31), ağabeyi Gökhan Doğruyol (32)'u göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi Başpınar Apartmanı'nın 2’nci katı'nda gerçekleşti.

Tartışmanın ardından olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu tren garı civarında yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan Gökhan Doğruyol, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı; doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve adli süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı bugün adliyeye sevk edildi. Zanlı, gazetecilerin cinayeti neden işlediğine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Olayın çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

