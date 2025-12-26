Sivas'ta ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

DOLAR
Sivas'ta ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren Cihan Doğruyol, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; olay Gülyurt Mahallesi'nde saat 23.00'te gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:26
Olay ve gözaltı

Sivas'ta gece saatlerinde çıkan tartışma sonucu Cihan Doğruyol (31), ağabeyi Gökhan Doğruyol (32)'u göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi Başpınar Apartmanı'nın 2’nci katı'nda gerçekleşti.

Tartışmanın ardından olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu tren garı civarında yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan Gökhan Doğruyol, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı; doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve adli süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı bugün adliyeye sevk edildi. Zanlı, gazetecilerin cinayeti neden işlediğine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Olayın çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

