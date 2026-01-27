Hatay'da İtfaiye, Zincire Sıkışan Köpeğin Patisini Kurtardı

Kırıkhan'da patisi zincire sıkışan köpeği itfaiye ekipleri sakinleştirip zinciri keserek kurtardı; müdahale vatandaşlardan takdir topladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 09:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 09:07
Kırıkhan'da bahçe köpeğinin zor anları

Hatay'da, Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesinde beslediği köpeğin patisi zincire sıkıştı. Zinciri kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak köpeği sakinleştirdi ve müdahaleye başladı. Ekipler, sıkışan zinciri keserek köpeğin patisini serbest bıraktı ve hayvana rahat nefes aldırdı.

İtfaiyenin hızlı ve dikkatli müdahalesi, olay yerindeki vatandaşlardan büyük takdir topladı.

