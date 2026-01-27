Hatay'da İtfaiye, Zincire Sıkışan Köpeğin Patisini Kurtardı

Kırıkhan'da bahçe köpeğinin zor anları

Hatay'da, Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesinde beslediği köpeğin patisi zincire sıkıştı. Zinciri kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak köpeği sakinleştirdi ve müdahaleye başladı. Ekipler, sıkışan zinciri keserek köpeğin patisini serbest bıraktı ve hayvana rahat nefes aldırdı.

İtfaiyenin hızlı ve dikkatli müdahalesi, olay yerindeki vatandaşlardan büyük takdir topladı.

HATAY’DA PATİSİ ZİNCİRE SIKIŞAN KÖPEĞİN YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ.