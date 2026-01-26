Hatay'da Tipi 100'den Fazla Elektrik Direğini Yıktı; Hatlarda Buz Temizlendi

Hatay'daki tipi Reyhanlı, Yayladağı ve Samandağ'da 100'den fazla direği devirdi; Toroslar EDAŞ ekipleri iletim hatlarındaki buzları temizleyip jeneratörlerle enerji sağladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 09:25
Hatay'da Tipi 100'den Fazla Elektrik Direğini Yıktı; Hatlarda Buz Temizlendi

Hatay'da Tipi 100'den Fazla Elektrik Direğini Yıktı; Hatlarda Buz Temizlendi

Hatay'da etkili olan şiddetli tipi, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Reyhanlı, Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde 100'den fazla elektrik direği yıkıldı ve bölgedeki iletim hatları buzla kaplandı.

Saha Müdahalesi ve Enerji Güvencesi

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) ekipleri, vatandaşlara güvenli ve kesintisiz enerji sağlamak amacıyla hasar gören bölgelerde aralıksız çalıştı. Ekipler yıkılan direklerin bulunduğu alanlarda onarım ve güvenlik önlemleri alırken, iletim hatlarındaki buzları titizlikle temizledi.

Elektrik hattının zarar gördüğü yerleşim noktalarına ise 30 jeneratör ulaştırılarak kurulumları sağlandı ve acil enerji ihtiyacının giderilmesi sağlandı.

Uyarılar ve İlerleyen Çalışmalar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası başlayan kar yağışıyla bölge beyaza büründü; soğuk hava özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kendini gösterdi. Toroslar EDAŞ ekipleri, saha çalışmalarını sürdürerek enerji arzının normale dönmesi için yoğun çaba harcıyor.

Ekiplerin, vatandaşların güvenliği ve kesintisiz enerji temini için sahada olmaya devam ettiği ifade edildi.

HATAY’DA ETKİLİ OLAN TİPİYLE BİRLİKTE 100’DEN FAZLA ELEKTRİK DİREĞİ YIKILIRKEN, İLETİM HATLARI...

HATAY’DA ETKİLİ OLAN TİPİYLE BİRLİKTE 100’DEN FAZLA ELEKTRİK DİREĞİ YIKILIRKEN, İLETİM HATLARI BUZLA KAPLANDI.

GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN SAHADA OLAN TOROSLAR EDAŞ EKİPLERİ, DİREKLERİN YIKILDIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşikdüzü’de Karadeniz Sahil Yolu’nda Kaza Sonrası Kavga: Ulaşım 1 Saat Durdu
2
Mersin'de Havaya Ateş: 23 Yaşındaki Baran Abdi Hayatını Kaybetti, Şahıs ve Oğlu Gözaltında
3
Buldan’da Kavşak Çarpışması: 2 Yaralı
4
Hatay'da Tipi 100'den Fazla Elektrik Direğini Yıktı; Hatlarda Buz Temizlendi
5
Beykoz TEM Bağlantı Yolunda Makas Tehlikesi: 34 FLC 606 Kamerada
6
Hatay'da 7 aylık Ece bebeğin yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasında
7
Otobanda 174 km hızla akrobasi yapan sürücüye 45 bin 693 TL ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları