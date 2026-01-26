Hatay'da Tipi 100'den Fazla Elektrik Direğini Yıktı; Hatlarda Buz Temizlendi

Hatay'da etkili olan şiddetli tipi, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Reyhanlı, Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde 100'den fazla elektrik direği yıkıldı ve bölgedeki iletim hatları buzla kaplandı.

Saha Müdahalesi ve Enerji Güvencesi

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) ekipleri, vatandaşlara güvenli ve kesintisiz enerji sağlamak amacıyla hasar gören bölgelerde aralıksız çalıştı. Ekipler yıkılan direklerin bulunduğu alanlarda onarım ve güvenlik önlemleri alırken, iletim hatlarındaki buzları titizlikle temizledi.

Elektrik hattının zarar gördüğü yerleşim noktalarına ise 30 jeneratör ulaştırılarak kurulumları sağlandı ve acil enerji ihtiyacının giderilmesi sağlandı.

Uyarılar ve İlerleyen Çalışmalar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası başlayan kar yağışıyla bölge beyaza büründü; soğuk hava özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kendini gösterdi. Toroslar EDAŞ ekipleri, saha çalışmalarını sürdürerek enerji arzının normale dönmesi için yoğun çaba harcıyor.

Ekiplerin, vatandaşların güvenliği ve kesintisiz enerji temini için sahada olmaya devam ettiği ifade edildi.

