Hatay Samandağ'da Konteyner Yatakhane Yangını - Can Kaybı Yok

Hatay Samandağ'da şantiyedeki konteyner yatakhane alevlere teslim oldu; itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, can kaybı ve yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 00:29
Hatay Samandağ'da Konteyner Yatakhane Yangını - Can Kaybı Yok

Hatay Samandağ'da Konteyner Yatakhane Yangını

Akşam saatlerinde Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında, şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.

Müdahale ve son durum

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

