Hatay Samandağ'da Konteyner Yatakhane Yangını - Can Kaybı Yok

Hatay Samandağ'da Konteyner Yatakhane Yangını
Akşam saatlerinde Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında, şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.
Müdahale ve son durum
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Soruşturma başlatıldı
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
