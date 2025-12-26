Haymana'da Düşen Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad — Arama 3. Günde

Haymana'da düşen uçakta çalışmalar 3. gününde

Ankara Haymana’da düşen uçağın enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. Uçakta bulunan heyete ilişkin resmi işlemler ve incelemeler sürüyor.

Olay ve kayıplar

Salı akşamı Ankara’dan Trablus’a hareket eden özel jet, kalkışının ardından Haymana’nın Kesikkavak Köyü yakınlarında düşmüştü. Uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ali Ahmed El Haddad ile beraberindeki heyetin bulunduğu kazada, Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın yanı sıra Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteyvi, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub ile 3 personel hayatını kaybetmişti.

Otopsi ve naaşların gönderilmesi

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti ve otopsi işlemleri Ankara Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilecek. Otopsi ve kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından vefat edenlerin naaşları Libyaya gönderilecek.

Bölgedeki incelemeler sürüyor

Uçağın düştüğü alandaki inceleme, delil toplama ve soruşturma çalışmaları yetkili ekipler tarafından üçüncü günde de devam ediyor. Resmi makamlar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermeye devam ediyor.

