Humus’ta Cami Patlaması: Can Kaybı 8’e Yükseldi

Humus’ta İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ndeki patlamada can kaybı 8'e yükseldi; 18 yaralının tedavisi sürüyor, soruşturma ve güvenlik önlemleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:44
Suriye’nin Humus şehrindeki İmam Ali bin Ebu Talib Camiinde meydana gelen patlamada can kaybı 8e yükseldi. Olayda 18 kişinin tedavisi devam ediyor.

Suriye Sağlık Bakanlığı Ambulans ve Acil Servis Direktörü Najib al-Naasan yaptığı açıklamada, patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 8 olarak kaydedildiğini ve 18 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Patlamanın kesin nedeni henüz netlik kazanmadı.

İlk Bulgular ve Güvenlik Önlemleri

Suriye resmi haber ajansı SANAya konuşan bir güvenlik kaynağı, ilk incelemelere göre patlamanın caminin içine yerleştirilen patlayıcı düzeneklerden kaynaklandığını belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor ve bölgedeki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

