Humus’ta Cami Patlaması: Can Kaybı 8’e Yükseldi

Suriye’nin Humus şehrindeki İmam Ali bin Ebu Talib Camiinde meydana gelen patlamada can kaybı 8e yükseldi. Olayda 18 kişinin tedavisi devam ediyor.

Suriye Sağlık Bakanlığı Ambulans ve Acil Servis Direktörü Najib al-Naasan yaptığı açıklamada, patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 8 olarak kaydedildiğini ve 18 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Patlamanın kesin nedeni henüz netlik kazanmadı.

İlk Bulgular ve Güvenlik Önlemleri

Suriye resmi haber ajansı SANAya konuşan bir güvenlik kaynağı, ilk incelemelere göre patlamanın caminin içine yerleştirilen patlayıcı düzeneklerden kaynaklandığını belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor ve bölgedeki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

