İbradı'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Bonzai ve Metamfetamin Ele Geçirildi

İbradı'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Yol kontrolünde çok sayıda madde ele geçirildi
Antalya'nın İbradı ilçesinde düzenlenen operasyonda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan A.P. ve M.C.P. isimli şüpheliler üzerinde yapılan kaba üst aramalarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Aramalarda; 4 adet Lyrica hap, 10 gram metamfetamin, 102 gram bonzai ve 1 adet metamfetamin kullanma aparatı bulundu.
Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
