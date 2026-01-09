İbradı'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Bonzai ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın İbradı'da düzenlediği yol kontrolünde A.P. ve M.C.P. üzerinde Lyrica, metamfetamin, bonzai ve kullanım aparatı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:02
İbradı'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Bonzai ve Metamfetamin Ele Geçirildi

İbradı'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Yol kontrolünde çok sayıda madde ele geçirildi

Antalya'nın İbradı ilçesinde düzenlenen operasyonda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan A.P. ve M.C.P. isimli şüpheliler üzerinde yapılan kaba üst aramalarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aramalarda; 4 adet Lyrica hap, 10 gram metamfetamin, 102 gram bonzai ve 1 adet metamfetamin kullanma aparatı bulundu.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

ANTALYA'NIN İBRADI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE ELE...

ANTALYA’NIN İBRADI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

