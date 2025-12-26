İmbaba'da 5 Katlı Bina Çöktü: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

İmbaba'da beş katlı bina çöktü: 8 ölü

Mısır’ın Giza vilayetine bağlı İmbaba kentinde Salı günü bir beş katlı binanın çökmesi sonucu bölgede panik yaşandı. Olayda, yetkililerin açıklamasına göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Arama-kurtarma ve tahliyeler

Enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları iki gün boyunca sürdü. Bitişikteki birkaç binada da hasar meydana gelmesi üzerine bu yapılar, güvenlik değerlendirmeleri tamamlanana dek tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yetkililer, bölgedeki dar sokak nedeniyle ağır iş makinelerinin kullanımının mümkün olmadığını, bu yüzden enkazın büyük ölçüde elle kaldırıldığını bildirdi.

Soruşturma ve mühendislik incelemesi

Çökme nedenini belirlemek amacıyla özel bir mühendislik komitesi görevlendirildi. Komite, binada ruhsatsız değişiklikler yapılıp yapılmadığını ve inşaat mevzuatı ihlallerinin olup olmadığını araştıracak.

Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından alınacak önlemler ve sorumlular hakkında bilgi vereceklerini belirtti.

Mısır'ın Giza vilayetine bağlı İmbaba kentinde beş katlı binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.