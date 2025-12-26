DOLAR
İmbaba'da 5 Katlı Bina Çöktü: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Mısır'ın Giza vilayeti İmbaba'da çöken beş katlı bina sonucu 8 kişi hayatını kaybetti; enkaz kaldırma çalışmaları iki gün sürdü, çevre binalar tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:30
İmbaba'da beş katlı bina çöktü: 8 ölü

Mısır’ın Giza vilayetine bağlı İmbaba kentinde Salı günü bir beş katlı binanın çökmesi sonucu bölgede panik yaşandı. Olayda, yetkililerin açıklamasına göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Arama-kurtarma ve tahliyeler

Enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları iki gün boyunca sürdü. Bitişikteki birkaç binada da hasar meydana gelmesi üzerine bu yapılar, güvenlik değerlendirmeleri tamamlanana dek tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yetkililer, bölgedeki dar sokak nedeniyle ağır iş makinelerinin kullanımının mümkün olmadığını, bu yüzden enkazın büyük ölçüde elle kaldırıldığını bildirdi.

Soruşturma ve mühendislik incelemesi

Çökme nedenini belirlemek amacıyla özel bir mühendislik komitesi görevlendirildi. Komite, binada ruhsatsız değişiklikler yapılıp yapılmadığını ve inşaat mevzuatı ihlallerinin olup olmadığını araştıracak.

Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından alınacak önlemler ve sorumlular hakkında bilgi vereceklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

