İnegöl'de vinçte akıma kapılan işyeri ortağı Mahmut Memiş toprağa verildi

Olayın ayrıntıları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında meydana gelen kazada, işyeri ortağı Mahmut Memiş (32) hayatını kaybetti. Olay, fabrikanın tomruk kaldırma işlemi sırasında meydana geldi.

Olay dün saat 13.00 sıralarında kırsal Muratbey Mahallesindeki kereste fabrikasında gerçekleşti. Memiş, tomrukları kaldırmak için kullandığı vincin yönlendirme düğmesine bastığı sırada vincin elektrik kablosuna temas ederek akıma kapıldı. Mesai arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülen Memiş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adli süreç ve cenaze

Memiş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Otopsi tamamlandıktan sonra cenaze ailesine teslim edildi.

Cenaze töreni bugün Hürriyet Camisinde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

