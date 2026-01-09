İnegöl'de vinçte akıma kapılan işyeri ortağı Mahmut Memiş toprağa verildi

Bursa İnegöl'de tomruk vincinin elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılan işyeri ortağı Mahmut Memiş (32) son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:35
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:40
Olayın ayrıntıları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında meydana gelen kazada, işyeri ortağı Mahmut Memiş (32) hayatını kaybetti. Olay, fabrikanın tomruk kaldırma işlemi sırasında meydana geldi.

Olay dün saat 13.00 sıralarında kırsal Muratbey Mahallesindeki kereste fabrikasında gerçekleşti. Memiş, tomrukları kaldırmak için kullandığı vincin yönlendirme düğmesine bastığı sırada vincin elektrik kablosuna temas ederek akıma kapıldı. Mesai arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülen Memiş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adli süreç ve cenaze

Memiş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Otopsi tamamlandıktan sonra cenaze ailesine teslim edildi.

Cenaze töreni bugün Hürriyet Camisinde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

