İskenderun'da Jandarmadan 500 gram sentetik kannabinoid operasyonu

İskenderun'da Jandarma ekipleri 27 Ocak'ta Cırtıman Mahallesi'nde 500 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi; 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 08:49
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 08:49
İskenderun'da Jandarmadan 500 gram sentetik kannabinoid operasyonu

İskenderun'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 500 gram ele geçirildi

27 Ocak'ta Cırtıman Mahallesi'nde düzenlenen aramada yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 500 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Olay, 27 Ocak tarihinde, Cırtıman Mahallesi otoyol çevresinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsa yönelik gerçekleştirilen kontrol ve arama çalışmaları sırasında ortaya çıktı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen maddelere ilişkin soruşturma sürerken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İSKENDERUN’DA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

İSKENDERUN’DA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR Alev Topuna Döndü — Yangın Kontrol Altında
2
Kayseri’de Fuhuş Pazarlığı Sonrası Altın ve Dövizleri Çalan 2 Şüpheli Yakalandı
3
Düzce'de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Bursa'da Sokak Kavgası: İki Genç Tekme ve Yumruklarla Birbirine Saldırdı
5
Antakya'da Sağdan Sollama Kamerada: Sürücüye 2 bin 719 TL Ceza
6
Şanlıurfa'da İşçi Servisi Ağaca Çarptı: 7 Yaralı
7
Kars’ta Fuhuş Operasyonu: 20 Gözaltı, 21 Kadın Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları