İskenderun'da Jandarmadan 500 gram sentetik kannabinoid operasyonu

İskenderun'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 500 gram ele geçirildi

27 Ocak'ta Cırtıman Mahallesi'nde düzenlenen aramada yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 500 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Olay, 27 Ocak tarihinde, Cırtıman Mahallesi otoyol çevresinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsa yönelik gerçekleştirilen kontrol ve arama çalışmaları sırasında ortaya çıktı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen maddelere ilişkin soruşturma sürerken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

