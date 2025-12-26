DOLAR
İskenderun'da motosiklet hırsızlığı ve kasten yaralama zanlıları yakalandı

İskenderun'da farklı günlerdeki motosiklet hırsızlığı ve ateşli silahla kasten yaralama olaylarının şüphelileri H.K. ve S.H.S. yakalandı; H.K. tutuklandı, S.H.S. adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:24
Emniyetin operasyonu sonucu iki şüpheli ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, farklı günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ve ateşli silahla kasten yaralama olaylarının şüpheli failleri polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada; İskenderun Kocatepe Mahallesinde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama ve Meydan Mahallesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olarak aranan H.K. ile S.H.S. adlı iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.H.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

