İskenderun'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Olay ve müdahale

İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi'nde iki otomobilin cadde kesişiminde çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çarpışmanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kısa sürede araçlardan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

HATAY’DA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASIYLA YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.