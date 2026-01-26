İskenderun'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

İskenderun Şehit Pamir Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; ekipler hızla müdahale etti, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 09:10
Olay ve müdahale

İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi'nde iki otomobilin cadde kesişiminde çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çarpışmanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kısa sürede araçlardan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

