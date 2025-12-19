Isparta’da 119 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheliye adli işlem

Isparta’da 119 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında 52 parça halinde 119 kullanımlık kâğıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

Olayla ilgili olarak toplam 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden biri hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan, diğer şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan yasal süreç başlatıldığı bildirildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER