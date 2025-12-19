DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,17 0,05%
ALTIN
5.952,97 0,09%
BITCOIN
3.768.773,26 -3,81%

Isparta’da 119 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheliye adli işlem

Isparta’da polis 52 parça, toplam 119 kullanımlık kâğıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi; 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:20
Isparta’da 119 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheliye adli işlem

Isparta’da 119 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında 52 parça halinde 119 kullanımlık kâğıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

Olayla ilgili olarak toplam 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden biri hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan, diğer şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan yasal süreç başlatıldığı bildirildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Dilenci Operasyonu: Camiye Sığınan Kadınlar Cemaatin Arasına Karıştı
2
Mardin Kızıltepe'de Tırın Çarptığı 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
3
Isparta Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: Bin 200 Kullanımlık Madde, 1 Tutuklama
4
Siirt'te Öldürülen Gülhan Börülce Ankara'da Toprağa Verildi
5
Hatay'da 40 yıl hapisle aranan şahıs gardıropta yakalandı
6
Samsun'da Redd-i Mirasa Rağmen Haciz İddiası: Mithat Aydemir Mağdur
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 3 tahliye

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül