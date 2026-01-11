Isparta'da 4–10 Ocak Denetimleri: 52 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da 4–10 Ocak'ta yapılan polis denetimlerinde 19 bin 725 kişi sorgulandı, 10 bin 946 araç kontrol edildi ve 52 aranan şahıs yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:33
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:33
19 bin 725 kişi sorgulandı, 10 bin 946 araç kontrol edildi

Isparta il genelinde polis sorumluluk bölgelerinde 4–10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde, toplam 19 bin 725 kişi sorgulandı.

Çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 52 şahıs yakalandı.

Ekipler tarafından 10 bin 946 araç kontrol edildi ve kusurlu sürücülere ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı.

Denetimler sırasında ayrıca 5 ruhsatsız silah ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

