Isparta'da 4–10 Ocak Denetimleri: 52 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da 4–10 Ocak'ta yapılan polis denetimlerinde 19 bin 725 kişi sorgulandı, 10 bin 946 araç kontrol edildi ve 52 aranan şahıs yakalandı.